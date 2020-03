Tempio, ricoverato positivo al Coronavirus: 53 casi totali, 3 in Gallura

Tempio Pausania, 15 marzo 2020 – Nuovo caso positivo al Coronavirus in Sardegna, questa volta in Gallura e precisamente in Alta Gallura.

Secondo le prime informazioni disponibili, rilanciate – tra l’altro – da Galluranews e Unione Sarda – si tratterebbe di un paziente trasferito da Nuoro all’Ortopedia di Tempio.

Il protocollo di sicurezza anti Covid-19 è già scattato.

Questo è il terzo caso in Gallura: il primo è il pilota di elisoccorso ricoverato a Cagliari, il secondo un olbiese inizialmente preso in carico dal Giovanni Paolo II e poi trasferito a Sassari.

Il totale dei casi, ora, è di 53 positivi di cui 2 deceduti.