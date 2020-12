Tempio, cittadina olbiese: “Grazie ai medici del Paolo Dettori”

Tempio, 01 dicembre 2020 – Di questi tempi, parlare male della sanità gallurese (ritardi, difficoltà, etc) è quasi la regola: eppure, non è vero che tutto va male e non è vero che tutte le esperienze dei pazienti sono negative. Una cittadina olbiese ha deciso di scrivere poche righe, ma significative, per ringraziare gli operatori sanitari del Paolo Dettori di Tempio Pausania: il secondo ospedale gallurese.

“Anche se è controtendenza, oggi vorrei parlare dell’Ospedale Paolo Dettori di Tempio. Ho fatto oggi una visita, e di questi tempi mi ha stupita la gentilezza e professionalità con cui sono stata accolta. Tutto nel pieno rispetto delle norme sanitarie. Quello che fa tristezza è lo stato di abbandono di quest’ospedale, una grande struttura che è ormai quasi vuota. E che poteva essere un ottimo punto di appoggio anche per togliere l’immenso carico dell’ospedale di Olbia. Invece no, grazie ai nostri politici. Eppure lì c’è ancora gente che svolge il proprio lavoro con la massima professionalità“, scrive la cittadina olbiese.

Una riflessione, questa, che punta un fascio di luce nel buio più profondo. La sanità gallurese, nel suo complesso, fa miracoli tutti i giorni per rimanere in piedi e garantire servizi. Non è facile, non è scontato, non è giusto: tutti e tre gli ospedali del Nord-Est Sardegna, sempre a corto di personale e risorse, meriterebbero più attenzione denaro. Denaro che sarebbe investito in servizi utili a una popolazione che vive un luogo in cui spostarsi non è così semplice e che ha tracciati stradali fermi al dopo guerra.