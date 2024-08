Spiagge sarde tra limitazioni e divieti: ecco dove si paga il biglietto

Sardegna. L'Isola adotta le misure anti affollamento sulle spiagge, quest'anno in diverse località sarde è stato imposto il numero chiuso con limitazione degli accessi e una serie di divieti per preservare gli arenili e il territorio. Ogni Comune si è dotato di una specifica app per le prenotazioni.

L'Ansa ha pubblicato un piccolo memorandum con i divieti e l'elenco delle spiagge con ingresso a numero chiuso e/o con ticket.



Cominciamo dalle spiagge della Gallura: Accesso a numero chiuso a Cala Brandinchi e Lu Impostu, 1.447 persone nella prima, 3.352 nella seconda, con un ticket di 2 euro in entrambe. A Cala Coticcio e Cala Brigantina, nell'arcipelago della Maddalena, nessun limite fissato, è possibile accedere senza costi solo via mare. A terra si deve essere accompagnati dalle guide autorizzate del Parco, il costo é di 25 euro a giornata con visita guidata e per gruppi di massimo 60 persone.

La Pelosa a Stintino consente l'accesso giornaliero di massimo 1500 bagnanti, 750 sono riservati a chi prenota con anticipo e senza limiti temporali, altri 750 possono essere prenotati nelle 48 ore prima dell'arrivo. Si registrano massimo quattro persone a prenotazione e si paga 3,50 euro a persona, servizi igienici e docce inclusi, nessun costo per gli under 12. Il parcheggio è a pagamento, due euro all'ora, obbligatorie le stuoie e niente buche.



In Ogliastra numero chiuso alle Cale: a Cala Goloritzé accesso consentito a un massimo di 250 persone. Per percorrere a piedi il sentiero naturalistico assistito e parcheggiare si paga sette euro. A Cala Mariolu il tetto massimo è di 700 persone. Cifra simbolica di un euro per chi arriva utilizzando il pontile d'attracco.

Numero massimo di 900 persone a Cala Luna, alla spiaggia dei Gabbiani, numero massimo consentito di 300 persone, come anche a Cala Biriala. Spostandoci nell'Oristanese, a Mari Ermi, Maimoni, Is Arutas, l'accesso è libero, parcheggi a pagamento e un numero limitato per contenere l'afflusso.





A sud dell'isola spostandoci a Villasimius l'unico arenile ad accesso limitato è Punta Molentis, massimo 600 persone e 200 auto fino al 15 ottobre, parcheggio a pagamento con ticket giornaliero differenziato a seconda del mezzo.





A Tuerredda, nel comune di Teulada, non si paga l'accesso alla spiaggia, ma è previsto un contributo simbolico di 1 euro, numero chiuso fino al 30 settembre con un massimo di 1.100 persone, 729 in spiaggia libera e 371 presso stabilimenti con prenotazione.