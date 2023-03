Sardegna, Università Medicina: aumentano i posti

Cagliari. Aumentano i posti a disposizione per l'Università di Medicina di Cagliari. Il numero chiuso passa da 240 a 330, dunque ben 90 posti in più, mentre l'Ateneo di Sassari chiede l'incremento di 60 posti, da 140 a 200. L'UniCa ha ricevuto per prima la risposta positiva da parte del ministero e la notizia è stata diffusa dal rettore Francesco Mola.

La misura dell'incremento dei posti programmati in Medicina è contenuta nei decreti firmati a febbraio dalla ministra dell'università Bernini. Il provvedimento si accompagna all'uscita del calendario delle due sessioni di Tolc per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. La prima sessione di test è fissata per il 13 aprile, la seconda a luglio, in presenza tramite la piattaforma informatica Cisia. Per poter partecipare è necessario iscriversi al sito www.cisiaonline.it .