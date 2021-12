Sardegna, un positivo al Covid in aereo: 130 persone in quarantena

Alghero. Sono 130 le persone attualmente in quarantena, passeggeri del volo atterrato domenica notte ad Alghero e proveniente da Fiumicino, perchè a bordo con loro è stato riscontrato un positivo al Covid. Proseguono in giornata i tamponi ma resta ancora da accertare - tramite sequenziamento - se si tratta della variante Omicron, se così fosse sarebbe il primo caso in Sardegna. Il passeggero positivo e asintomatico è arrivato dall'Africa e passato per Roma per poi arrivare ad Alghero.