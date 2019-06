Sardegna, Scuole sicure: due i progetti finanziati, Olbia c’è

Olbia, 30 giugno 2019- Firmato un Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Sassari e il Comune di Olbia in merito al progetto Scuole Sicure 2019/2020. La finalità è rendere più sicure le scuole attraverso una campagna di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di tutti gli istituti scolastici ricadenti nel territorio del Comune di Olbia. Per la realizzazione del programma è stato concesso un contributo di oltre trentamila euro che sarà erogato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

«Sono stati scelti e finanziati solo due progetti in Sardegna, e uno di questi è proprio quello relativo ad Olbia. Questo fatto non può che renderci orgogliosi. – ha affermato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Sabrina Serra – Attiveremo subito importanti iniziative volte a prevenire e contrastare i fenomeni di diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani e i giovanissimi nelle nostre scuole. Si tratta di un fenomeno grave che vogliamo combattere con tutte le nostre forze per fare in modo che lo studio e l’apprendimento dei ragazzi non siano messi in pericolo».

L’Assessore Sabrina Serra ha voluto ringraziare la Prefettura, la Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine, le Autonomie scolastiche e le famiglie per il ruolo che, a vario titolo, svolgeranno nella messa in atto di questo importante progetto per la sicurezza degli studenti e della città. “Lavoreremo insieme con impegno per rendere le scuole sempre più sicure e per tutelare i nostri ragazzi” ha concluso l’Assessore.