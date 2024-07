Sardegna, “Poche e irraggiungibili spiagge accessibili ai cani”, scatta la mobilitazione sul web

Sardegna. Ha superato le 14 mila firme la petizione online sulla piattaforma Change.org per chiedere spiagge più accessibili ai cani in Sardegna.

A lanciare l’appello, Massimiliano Saba, un residente dell’isola, ma soprattutto camperista che ha sperimentato in prima persona vari disagi per raggiungere le spiagge ‘dog-friendly’.

“Abbiamo avuto serie difficoltà - scrive il cittadino sardo nella petizione - a trovare uno spazio per il nostro piccolo cane nelle spiagge enormi di Sardegna, come Badesi, dove l'unica "dog beach" è in una strada quasi irraggiungibile col camper”. Da qui la petizione affinché “i comuni comprendano l'importanza di creare più spazi accessibili e accoglienti per i nostri amici a quattro zampe".

Una richiesta appoggiata da moltissimi vacanzieri che non rinunciano a portare il cane in spiaggia. “Nonostante la Regione Sardegna - continua il testo della petizione - abbia obbligato ogni comune a designare una spiaggia per cani, la maggior parte (delle poche esistenti) sono situate in posti poco raggiungibili e scomodi”. Per questo motivo, si richiede il sostegno di tutti, proprietari di cani e non, per sensibilizzare gli amministratori locali sul tema e dedicare spiagge più ampie accessibili ai cani.



“A causa della carenza di spiagge dedicate ai cani - conclude la petizione - e della qualità dei pochi spazi che esistono, migliaia di famiglie italiane, che possiedono animali domestici e vogliono portarli con loro in vacanza, vengono penalizzate incentivando per chi non ha un cuore addirittura l'abbandono”.

A Olbia, le spiagge per cani sono due: una situata a Nord nella spiaggia di Razza di Junco, l'altra a Sud a Punta Calvone (Vecchie Saline). In effetti, qualche spazio in più - magari più accessibile - potrebbe essere una buona idea.