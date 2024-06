Sardegna, giornate di fuoco: solo ieri 14 incendi

Sardegna. Altra giornata nera per i fuochi nell'Isola, il Corpo forestale segnala 14 incendi occorsi sul territorio regionale, 3 dei quali hanno richiesto anche l'intervento di velivoli della flotta regionale e nazionale:

Nel primo caso il Corpo Forestale ha proseguito le attività di spegnimento del vasto incendio scoppiato ieri pomeriggio in località Barru nel comune di Guasila che hanno visto impegnate numerosissime squadre della macchina regionale antincendio e durante la notte e nelle prime ore del mattino hanno interessato il territorio di Guamaggiore. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 9 circa.

Sul posto, ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) della stazione di Senorbì che con il supporto delle componenti locali di volontariato, Barracelli, personale di Forestas e di mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. Già dalle prime ore del mattino sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalle basi operative di Pula e Villasalto e il CAN16 proveniente da Olbia. Inoltre il COP di Cagliari con i COC dei comuni di Guasila e Guamaggiore hanno gestito le attività di messa in sicurezza del territorio mediante la realizzazione di fasce con i trattori messi a disposizione dagli agricoltori locali. Sono in corso di valutazione la stima dei danni e della superficie percorsa dal fuoco.

Un secondo Incendio si è sviluppato nell'agro del Comune di San Vito, località “ P.te Intrescala”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Muravera , dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas e 1 squadra dei VVF di San Vito. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono ancora concluse alle 12.

Il terzo Incendio su cui si è intervenuti, si è sviluppato sempre in agro del Comune di San Vito, località “Flumini Uri," il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Muravera che ha richiesto l'invio dell' elicottero di Villasalto con a bordo il proprio personale. Sono intervenute, 2 squadre di Forestas provenienti dai cantieri di Muravera e Villaputzu e 1 squadra dei Vigili del fuoco di San Vito. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle 17.50. Resta sul posto il personale della pattuglia forestale del CFVA per la bonifica e la messa in sicurezza del perimetro.