Sardegna, eolico: l’impegno della Presidente Alessandra Todde

Sardegna. La Governatrice della Sardegna Alessandra Todde rilancia il suo impegno e promette :"non svenderemo l'isola".

Il nuovo governo eletto da qualche mese continua a combattere contro la pesante eredità che negli ultimi tempi ha destato non poche preoccupazioni tra il popolo sardo.



Le fonti di energia rinnovabili, croce e delizia della terra sarda al momento vengono viste più come una minaccia che come un beneficio, ecco dunque che il popolo chiede delle risposte e, mentre il governo si è messo all'opera cercando di capire cosa può essere fatto, cosa si può fare e cosa può essere rettificato ecco che in una lettera aperta pubblicata sulla Nuova Sardegna, la presidente Alessandra Todde afferma:

"le aree non idonee vanno identificate in maniera puntuale, oggettiva, motivata e documentata e non è possibile identificare in maniera generica come non idonee tutte le aree non ricomprese tra quelle idonee."

A partire dal 3 luglio la regione ha 180 giorni per identificare le aree in cui si potranno o non si potranno costruire gli impianti eolici e solari.