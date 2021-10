Sardegna, casi di scabbia: in pochi giorni chiuse due scuole

Cagliari. I primi casi di scabbia si sono verificati qualche giorno fa, quando il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu con apposita ordinanza ha imposto la chiusura della scuola primaria di via Castiglione, per permettere la sanificazione. Istituto aperto poi ieri 18 ottobre. Il secondo caso riguarda l'istituto di via Talete, dove dopo aver riscontrato un solo caso, il primo cittadino di Cagliari ha emanato una nuova ordinanza che vede la chiusura della scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo, sempre per sanificare le aule.