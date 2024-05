Sardegna: bullismo e cyber bullismo 30% negli ultimi tre anni

Pubblicato il 18 May 2024 alle 13:00

Tempio Pausania. L'Eurispes Sardegna pubblica i risultati di uno studio che a distanza di tre anni analizza il mondo della scuola secondaria di primo e secondo grado. I dati non sono incoraggianti, un ragazzo su tre dichiara di aver subito episodi di bullismo, e se da una parte in tanti, entusiasti, parlano del loro rapporto con la scuola e gli insegnanti, altrettanti raccontano i conflitti con i docenti.

L'analisi ha effettuato uno sguardo a 360 gradi e a Tempio, con l'Assessora Regionale Ilaria Portas, l'Asessore Giuseppe Meloni, vice Presiedente della Regione, il Sindaco di Tempio Gianni Addis e la garante per l'infanzia Carla Puligheddu si è parlato anche del rapporto degli studenti con l'insegnamento e i metodi di studio. I ragazzi vorrebbero una scuola più "pratica," che li coinvolga maggiormente in attività utili anche per il proprio futuro lavorativo. E proprio partendo da questi concetti di interrelazioni, la stessa Assessora Portas ha parlato di interventi sulle infrastrutture e anche sul coordinamento tra gli orari dei trasporti e della scuola.