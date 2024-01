Sardegna, Anna Maria compie 100 anni: gli auguri dei carabinieri

Nuoro. Una grande gioia per tutta la comunità di Mamoiada in Provincia di Nuoro dove la signora Anna Maria ha compiuto 100 anni! Non potevano mancare gli auguri dei militari della Stazione Carabinieri, a nome dell'Istituzione, parte integrante della quotidianità dei cittadini, anche nei comuni più piccoli.

Foto pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale dei Carabinieri.