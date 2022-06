Sardegna: ancora alte temperature

Cronaca

Nord Sardegna: cade dal kayak e viene punto da decine di meduse

Alghero. Un canoista è stato soccorso a Porto Conte, ad Alghero dai vigili del fuoco. L'uomo è caduto in acqua, in un tratto di mare pieno di meduse ed è stato punto diverse volte. Dolorante e sotto shock non è riuscito a ...