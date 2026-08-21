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Santa Teresa Gallura, sospeso il ritiro di tutti i RAEE

Il fermo è immediato

Santa Teresa Gallura, sospeso il ritiro di tutti i RAEE
Santa Teresa Gallura, sospeso il ritiro di tutti i RAEE
Olbia.it

Pubblicato il 21 August 2026 alle 08:00

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Santa Teresa Gallura.  Da ieri a Santa Teresa Gallura è sospeso con il ritiro di tutte le categorie di RAEE nel territorio comunale. Nell’avviso del Comune di Santa Teresa Gallura, Econord Sardegna S.r.l comunica che il fermo riguarda sia i grandi elettrodomestici sia i piccoli apparecchi elettronici.

Restano quindi temporaneamente fuori dal ritiro frigoriferi, lavatrici e televisori, ma anche smartphone e lampadine. Alle utenze viene chiesto di custodire gli apparecchi a domicilio e di non abbandonarli su strade o spazi pubblici: l’avviso ricorda che l’abbandono è punibile per legge. Econord collega la sospensione all’attesa della riattivazione del sito del Centro di Coordinamento RAEE. Il provvedimento non ha una scadenza indicata: resta valido fino a una nuova comunicazione, che segnalerà la ripresa del servizio.

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