Olbia e Gallura: oggi rischio incendi alto, attenzione

Friday, 21 August 2026
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Olbia. Resta elevata l’attenzione sul fronte degli incendi. Per la giornata di oggi, venerdì 21 agosto, la Protezione civile regionale segnala una situazione di pericolosità alta, con codice arancione, in quattro zone dell’Isola, per le quali è stata disposta la fase operativa di attenzione rinforzata. È quanto emerge dal Bollettino di previsione di pericolo incendio numero 112, diffuso dalla Direzione generale della Protezione civile della Regione Sardegna. Le aree interessate dal livello più elevato previsto per oggi sono quelle contrassegnate con le lettere D, H, I e K. La cartografia regionale colloca Olbia e buona parte della Gallura sudorientale nella Zona D.
Cliccando qui è possibile verificare il bollettino di previsione di pericolo incendio n. 112, pubblicato il 20 agosto. Il codice arancione segnala condizioni nelle quali, in caso di innesco non affrontato tempestivamente, il rogo può raggiungere dimensioni difficili da contrastare anche con le forze ordinarie rinforzate e può rendersi necessario il concorso della flotta statale. L'attenzione rinforzata riguarda l'organizzazione operativa del sistema antincendio: non è la segnalazione di un incendio in corso.
Per venerdì restano in vigore le prescrizioni regionali previste nel periodo di elevato pericolo, in corso dal 1° giugno al 31 ottobre in tutta la Sardegna. In particolare:
Chi avvista un incendio deve chiamare il 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale oppure il 112. Se fumo o fiamme invadono una strada, le indicazioni regionali invitano a non attraversarla e a non intralciare i mezzi di soccorso.
Il bollettino giornaliero e le prescrizioni antincendio regionali sono consultabili sui canali della Protezione Civile della Sardegna.
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