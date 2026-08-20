Olbia protagonista su Rai 1: Linea Blu racconta il porto Isola Bianca e la sua comunità

Olbia. Il porto di Olbia approda su Rai 1 e diventa protagonista di una puntata di "Linea Blu – Porti d’Italia". L'appuntamento è per sabato 22 agosto, alle 14, quando le telecamere della trasmissione accompagneranno il pubblico alla scoperta dello scalo olbiese e della comunità che ogni giorno vive e lavora intorno al porto. La puntata rientra nella stagione 2026 del progetto dedicato ai porti italiani e offrirà l'occasione per raccontare una delle infrastrutture strategiche della Sardegna non soltanto dal punto di vista dei collegamenti e dei traffici, ma anche attraverso le persone, le professionalità e le diverse realtà che compongono la comunità portuale.

L'iniziativa è promossa dal Ministero dei Trasporti, in collaborazione con RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa, Assoporti e le Autorità di Sistema Portuale italiane, con l'obiettivo di far conoscere al grande pubblico la realtà dei porti e diffondere una cultura che vada oltre la loro funzione strettamente legata al trasporto. Il porto viene infatti raccontato come un luogo nel quale si incontrano economia, lavoro, relazioni sociali e territorio, capace di raccogliere e mettere in relazione esigenze e attività differenti.

Per Olbia si tratta di una nuova vetrina nazionale importante. Lo scalo rappresenta da sempre una delle principali porte d'ingresso della Sardegna e costituisce un elemento profondamente legato alla storia e allo sviluppo della città. Navi, passeggeri, merci e lavoratori scandiscono quotidianamente la vita di un porto che, soprattutto durante la stagione estiva, assume un ruolo ancora più rilevante nei collegamenti tra l'Isola e la Penisola. Sabato pomeriggio saranno dunque le immagini e soprattutto le voci della comunità portuale olbiese a raccontare su Rai 1 questo rapporto tra il porto, la città e il territorio, mostrando al pubblico nazionale ciò che accade ogni giorno dietro l'arrivo e la partenza di una nave.