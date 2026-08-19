Berchidda, domande dal 20 agosto per il soggiorno climatico

Wednesday, 19 August 2026
Informazione dal 1999
Berchidda. Dal 20 agosto si potranno presentare le domande per il soggiorno climatico della terza età organizzato dal Comune di Berchidda. L’iniziativa, annunciata nell’avviso comunale del 19 agosto, prevede un viaggio nel Lazio e dintorni dal 5 al 12 ottobre, per un gruppo di massimo 50 persone.
La domanda va compilata all’Ufficio Servizi Sociali entro le ore 13 di giovedì 27 agosto. Negli otto giorni utili per la presentazione, l’ufficio sarà aperto nei seguenti orari:
Il soggiorno è rivolto alla terza età. Se le adesioni supereranno i 50 posti disponibili, la priorità sarà data agli aspiranti in possesso del requisito di residenza e con maggiore età anagrafica. Per i coniugati, anche il coniuge potrà partecipare e sarà inserito in graduatoria subito dopo il partner. L’avviso non indica un’età minima per l’accesso all’iniziativa.
La destinazione principale sarà il Lazio, con tappe previste anche a Roma e in altre località. La quota di partecipazione e i servizi compresi non sono indicati nell’avviso. Per compilare il modulo occorre rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali negli orari riportati dal Comune; il testo completo è disponibile nell’avviso comunale.
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