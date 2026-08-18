Tuesday, 18 August 2026
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Cagliari. Calendario scolastico 2026/2027 in Sardegna: ecco le principali date di inizio e fine delle lezioni, i periodi di sospensione e le festività. Un utile riepilogo delle scadenze da tenere a mente per studenti, famiglie e personale scolastico.
Le date di inizio e termine dell’anno scolastico sono valide per tutti gli ordini e gradi di scuola, con la sola eccezione della scuola dell’infanzia, per la quale le attività proseguiranno fino al 30 giugno 2027.
Oltre ai periodi di vacanza stabiliti dal calendario regionale, le lezioni saranno sospese anche nelle giornate previste dalla normativa nazionale:
I singoli istituti scolastici possono deliberare adattamenti del calendario, compresi eventuali anticipi o modifiche di alcuni giorni, in relazione a specifiche esigenze organizzative o territoriali. Per conoscere il calendario effettivamente adottato, è quindi sempre consigliabile consultare il sito della propria scuola o le comunicazioni ufficiali dell’istituto.
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