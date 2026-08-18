Cagliari. Calendario scolastico 2026/2027 in Sardegna: ecco le principali date di inizio e fine delle lezioni, i periodi di sospensione e le festività. Un utile riepilogo delle scadenze da tenere a mente per studenti, famiglie e personale scolastico.

Le date principali

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2026

16 settembre 2026 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, con rientro a scuola il 7 gennaio

dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, con rientro a scuola il 7 gennaio Martedì Grasso: 9 febbraio 2027, con sospensione delle lezioni

9 febbraio 2027, con sospensione delle lezioni Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

dal 25 al 30 marzo 2027 Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2027

28 aprile 2027 Termine delle lezioni: 8 giugno 2027

8 giugno 2027 Termine delle attività per le scuole dell’infanzia: 30 giugno 2027

Le date di inizio e termine dell’anno scolastico sono valide per tutti gli ordini e gradi di scuola, con la sola eccezione della scuola dell’infanzia, per la quale le attività proseguiranno fino al 30 giugno 2027.

Le altre festività nazionali

Oltre ai periodi di vacanza stabiliti dal calendario regionale, le lezioni saranno sospese anche nelle giornate previste dalla normativa nazionale:

1° novembre 2026: Tutti i Santi

Tutti i Santi 8 dicembre 2026: Immacolata Concezione

Immacolata Concezione 25 dicembre 2026: Natale

Natale 26 dicembre 2026: Santo Stefano

Santo Stefano 1° gennaio 2027: Capodanno

Capodanno 6 gennaio 2027: Epifania

Epifania 29 marzo 2027: Lunedì dell’Angelo

Lunedì dell’Angelo 25 aprile 2027: Festa della Liberazione

Festa della Liberazione 1° maggio 2027: Festa del Lavoro

Festa del Lavoro 2 giugno 2027: Festa della Repubblica

Festa della Repubblica Tutte le domeniche

Attenzione agli eventuali adattamenti

I singoli istituti scolastici possono deliberare adattamenti del calendario, compresi eventuali anticipi o modifiche di alcuni giorni, in relazione a specifiche esigenze organizzative o territoriali. Per conoscere il calendario effettivamente adottato, è quindi sempre consigliabile consultare il sito della propria scuola o le comunicazioni ufficiali dell’istituto.