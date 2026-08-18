Un elicottero per trovare il guasto dell’acquedotto: intervento record di Abbanoa in Gallura

Arzachena. Un guasto improvviso all’acquedotto “Liscia”, proprio alla vigilia di Ferragosto, avrebbe potuto provocare disagi ben più estesi in una delle aree turistiche più affollate della Sardegna. Per individuare rapidamente la rottura, in un tratto di condotta immerso nella macchia mediterranea e difficilmente raggiungibile, Abbanoa ha fatto ricorso per la prima volta nell’Isola a un elicottero per il controllo dall’alto dell’acquedotto. La scelta ha permesso di localizzare in tempi rapidi la perdita e di avviare nella notte l’intervento delle squadre di pronto intervento, limitando i disservizi a poche zone della Gallura. Ecco il comunicato condiviso da Abbanoa che informa su questo primo "intervento dall'alto" che ha consentito di ridurre i disagi.

Per la prima volta in Sardegna è stato utilizzato un elicottero per l’individuazione dall’alto di un guasto su un acquedotto. È accaduto nella sera del 14 agosto, vigilia di Ferragosto, nella zona a più alta valenza turistica dell’Isola, la Gallura, che proprio in questo periodo registra una massiccia presenza e di conseguenza un aumento esponenziale dei consumi idrici.

Nel tardo pomeriggio i sistemi di telecontrollo di Abbanoa hanno iniziato a segnalare una drastica riduzione delle portate d’acqua nell’acquedotto “Liscia”, alimentato dal potabilizzatore dell’Agnata, al servizio dei Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci, Padru, Telti, Monti, Arzachena, La Maddalena e San Teodoro. L’acquedotto ha un’estensione di circa 30 chilometri e soprattutto nell’entroterra attraversa zone di campagna non facilmente raggiungibili.

Sarebbe stato praticamente impossibile individuare il punto della rottura prima del tramonto con sopralluoghi ordinari. Abbanoa ha deciso quindi di noleggiare un elicottero per sorvolare in tempi rapidi l’intero tracciato dell’acquedotto. Il guasto è stato individuato nelle campagne di Arzachena in un tratto di condotta compreso tra il potabilizzatore dell’Agnata e il serbatoio di Malabucà. Dall’alto è stato possibile rilevare un allagamento in mezzo alla macchia mediterranea. Si sono quindi immediatamente attivate le squadre del pronto intervento di Abbanoa del Distratto 7 della Gallura – in stretto e continuo contatto con i vertici aziendali e con le amministrazioni comunali – che hanno lavorato senza sosta durante la notte tra il 14 e il 15 agosto per riparare il guasto e ripristinare la piena operatività dell’acquedotto Liscia. Oltre ai 30 chilometri di condotta adduttrice, c’erano da rimettere in pressione anche centinaia di chilometri di reti secondarie al servizio dell’utenza e numerosi serbatoi comunali. Le manovre in rete sono andate avanti per tutta la giornata di Ferragosto.

Alla fine, gli unici disservizi sono stati registrati in alcune zone a più alta quota o in tratti terminali di rete: i primi che vanno in sofferenza e gli ultimi che recuperano pressione a seguito del ripristino del servizio. I territori interessati da cali di pressione e temporanee interruzioni si sono ristretti ad alcune località di Golfo Aranci, San Teodoro e alcune utenze nelle alture di La Maddalena e Arzachena.