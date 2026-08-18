Golfo Aranci, maschere in piazza il 19 e 20 agosto

Tuesday, 18 August 2026
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Golfo Aranci. “L’Isola in Gallura – Carnevale di Sardegna” torna in piazza Cossiga mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, con il Villaggio delle Tradizioni, gli spettacoli folk e la parata delle maschere identitarie. Lo ha comunicato il Comune di Golfo Aranci in un comunicato stampa del 18 agosto 2026.
Il Villaggio delle Tradizioni aprirà alle 18 in entrambe le serate. Il primo appuntamento sarà dedicato al raduno dei figuranti in costume e ai gruppi folk; la seconda serata culminerà con la sfilata delle maschere.
Nel programma annunciato dal Comune figurano i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, insieme ai Mamutzones di Samugheo, a Urtzu e Arestes di Sorgono, ai Cavalieris e Paristorias di Torpè e alla Mascara Gaddurese di Calangianus.
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