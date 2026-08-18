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Golfo Aranci, maschere in piazza il 19 e 20 agosto

Villaggio delle Tradizioni dalle 18, giovedì la parata delle maschere identitarie

Golfo Aranci, maschere in piazza il 19 e 20 agosto
Golfo Aranci, maschere in piazza il 19 e 20 agosto
Olbia.it

Pubblicato il 18 August 2026 alle 14:42

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Golfo Aranci. “L’Isola in Gallura – Carnevale di Sardegna” torna in piazza Cossiga mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, con il Villaggio delle Tradizioni, gli spettacoli folk e la parata delle maschere identitarie. Lo ha comunicato il Comune di Golfo Aranci in un comunicato stampa del 18 agosto 2026.

Il Villaggio delle Tradizioni aprirà alle 18 in entrambe le serate. Il primo appuntamento sarà dedicato al raduno dei figuranti in costume e ai gruppi folk; la seconda serata culminerà con la sfilata delle maschere.

  • Mercoledì 19 agosto: alle 18 apertura del Villaggio delle Tradizioni, alle 19 raduno dei figuranti in costume e alle 21 spettacolo con gruppi folk, cantadores e musicisti sardi.
  • Giovedì 20 agosto: alle 18 apertura del Villaggio delle Tradizioni, alle 22 spettacolo di Giuliano Marongiu e avvio della parata, alle 23 finale sul palco con i protagonisti della manifestazione.

Nel programma annunciato dal Comune figurano i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, insieme ai Mamutzones di Samugheo, a Urtzu e Arestes di Sorgono, ai Cavalieris e Paristorias di Torpè e alla Mascara Gaddurese di Calangianus.

 

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