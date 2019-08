San Teodoro: in mostra la creatività femminile attraverso i tappeti

San Teodoro, 26 agosto 2019 – E’ la volta quest’anno a San Teodoro dopo il successo della prima edizione della mostra dei “Pani di Sardegna”, della mostra “I saperi della donna in Sardegna passano per le sue mani”.

E così presso i locali in Piazza Mediterraneo fino al 31 agosto prossimo, San Teodoro si conferma essere ancora una volta il luogo in cui il mondo dell’Artigianato si concentra. La mostra di tessitura realizzata dall’Icimar -Istituto delle Civiltà del Mare di San Teodoro con la promozione dell’L’ufficio Turistico e la collaborazione di collezionisti privati , viene supportata anche grazie al patrocinio del Comune di San Teodoro.

Circa ventidue pezzi pregiati provenienti dai vari comuni della Sardegna (Aggius, Atzara, Sarule, Sedilo Samugheo, Gavoi, Siliqua etc), compongono questa interessante mostra che viene unita ad un esposizione di foto dal nome “la trama e l’ordito: Tessere la vita” di Pierangelo Sanna, Qui si racconta come questa antica attività femminile di grande artigianato artistico, venga ancora eseguita e praticata dalle nostre donne sarde.

Le fotografie ritraggono così le donne di Aggius che filano la lana nel centro storico del paese in occasione di “Essere e Tessere”, giornata d’arte organizzata da Maria Lai. Inoltre sono presenti scatti realizzati in occasione della giornata dedicata all’Orditura, fatte in Largo dell’Ordito sempre ad Aggius.

Al suo interno potremo ammirare anche un’opera inedita realizzata con una tecnica mista di ceramica e cemento in mosaico di Luka Mura. Il design moderno va a fondersi con la tradizione in un progetto raffigurante i tappetti . Veri e propri inusuali arazzi di ceramica.

Hanno collaborato alla riuscita di questo evento unendo l’energia e la creatività del territorio: Assessorato Cultura e Turismo S.Teodoro,Angela Bacciu,Luka Mura,Museo MEOC di Aggius /Visit Aggius,Mario Saragato,

Pierangelo Sanna, Deborah Caimi, Costeri Antonio, Francesco di Gavoi,

Pes Costantina di Sedilo,Ada Pontis di Siliqua, Tore Soru di Gavoi.

Un tuffo nella tradizione sarda, guardando ad un futuro prossimo, sempre all’insegna del design della creatività di questo affascinante territorio.