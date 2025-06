Arzachena, due giornate dedicate al beach kata

Arzachena. Il 7 e l’8 giugno, presso la spiaggia di Cannigione, si terrà un doppio appuntamento tutto dedicato al beach kata e al parakarate beach. Un evento di respiro nazionale ed internazionale che, per la prima volta, vedrà una spiaggia sarda protagonista. Nella prima giornata si terrà il 1° campionato nazionale beach kata, mentre, nella seconda, il 1° international parakarate beach. Si tratta di un progetto pilota che la FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali – ha proposto alla Sardegna e che il comitato regionale e il team Karate Arzachena hanno accolto con entusiasmo.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti come apripista di un progetto di tale portata e rilevanza soprattutto dal punto di vista dell’inclusione nello sport – ha dichiarato Sergio Setzu, presidente regionale Fijlkam per il karate – E di fondamentale importanza sfatare certi tabù e diffondere una mentalità aperta ed inclusiva che evidenzi che lo sport è un diritto per tutti e non riservato a pochi. Chiunque deve essere messo in condizione, al di là delle proprie difficoltà psico-fisiche, di poter accedere allo sport senza alcuna discriminazione”.

Il campionato di beach kata vedrà competere atleti di tutte le categorie, dagli esordienti fino ai senior (quindi dai 12 ai 35 anni). All’international parakarate beach, parteciperanno atleti di tutte le età. Si tratterà di un open all’aperto molto entusiasmante con iscritti provenienti da tutto il mondo.

Continua il presidente Setzu: “Con questo evento ci proponiamo, non solo di far conoscere al pubblico i vari aspetti dello sport di contatto nelle sue diverse discipline, ma anche di dare un messaggio importante di inclusione. Personalmente ci tengo in modo particolare a far sentire protagoniste persone con disabilità che ogni giorno, per passione e amore per lo sport, sfidano i loro limiti e si mettono in gioco. Vedere la gioia sui loro volti mi riempie il cuore e può essere l’occasione per dimostrare che veramente chiunque può praticare queste discipline con enormi benefici fisici ed emotivi. Assistere a un evento del genere, inoltre, può invogliare anche gli spettatori ad avvicinarsi a questa realtà sportiva per conoscerla più da vicino”.