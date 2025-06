Olbia, si scaldano i motori per il Rally: orari e location degli eventi in programma

Olbia. Si scaldano i motori e gli sterrati della Gallura si preparano a ricevere i campioni del Rally Italia Sardegna. L'evento è organizzato dall’Automobile Club d’Italia con il sostegno della Regione Sardegna e si prepara ad accogliere, ad Olbia, migliaia di appassionati ed addetti ai lavori che arriveranno al seguito del circus iridato.



Olbia, quest’anno sarà il fulcro della gara con parco assistenza, direzione gara e sala stampa e offrirà soprattutto un grande spettacolo sul palco principale al centro del service park. Non solo adrenalina sulle prove, ma anche un ricco programma di eventi e servizi pensati per il pubblico che vivrà la manifestazione nel cuore pulsante dell’evento: l’Isola Bianca.

Il programma eventi del Rally Italia Sardegna 2025 animerà il Main Stage dell’Isola Bianca di Olbia con quattro giornate ricche di appuntamenti dedicati a tifosi, appassionati e visitatori.



Si comincerà giovedì 5 giugno con l’apertura ufficiale. Dalle 16:30 alle 18:00 andrà in scena la FIA WRC Media Pen per i piloti P1 e P2 sul Main Stage durante la quale i piloti incontreranno i giornalisti. A seguire, dalle 18:15 alle 19:00, primo DJ Set a cura di Francesco Cadente di RDS Radio Dimensione Suono, mentre alle 18:30 si terrà un esclusivo meet and greet con i piloti all’interno della Conference Room di Casa ACI-Sardegna. La giornata proseguirà con la sessione autografi dei piloti WRC alle 19:20 sul palco principale, seguita da un secondo DJ Set di Cadente dalle 19:30 alle 20:00. Gran finale dalle 20:00 alle 22:00 con la cerimonia ufficiale di presentazione del rally condotta insieme a Federica Pellegrini sul Main Stage con il coinvolgimento di tutti i piloti iscritti.



Venerdì 6 giugno alle 17:00 si terrà la premiazione dei campioni sardi 2024 presso la Conference Room di Casa ACI-Sardegna. Dalle 18:15 alle 19:00 il palco sarà animato dal DJ Set di Rino De Niro e Claudio Guerrini sempre con RDS. In serata, dalle 21:30, spazio alla Fan Zone con il Meet the Crews e, a seguire, dalle 22:00 alle 23:00, il concerto gratuito dei The Kolors, evento di punta del cartellone. Subito dopo, DJ Set finale con De Niro e Guerrini per una notte piena di musca.



Sabato 7 giugno il programma riprenderà alle 18:00 con un nuovo DJ Set, ancora con Rino De Niro e Claudio Guerrini, poi alle 20:15 nuovo appuntamento con la Fan Zone e il Meet the Crews, prima del DJ Set conclusivo in programma dalle 21:30 alle 22:15.



Domenica 8 giugno, infine, si terrà la cerimonia di premiazione finale dalle 16:00 alle 18:00 sul Main Stage, comprensiva del podio WRC e della conferenza stampa post-evento FIA.

Per garantire il miglior accesso possibile agli spettatori, visitatori ed appassionati, è stato predisposto un sistema di navette gratuite che collegherà l’area parcheggio di Via Libia (“Olbia Arena”) con il Molo 1 bis – Isola Bianca, in entrambe le direzioni, per tutta la durata degli eventi principali. Il parcheggio alla “Olbia Arena” è il parcheggio consigliato per tutti coloro che visiteranno la città e servirà anche da area di parcheggio per lo shakedown “Olbia Cabu Abbas”.

Il servizio navetta tra la “Olbia Arena” e l’Isola Bianca sarà operativo giovedì 5 giugno dalle 16:00 alle 22:30, venerdì dalle 16:00 alle 00:30, sabato 7 dalle 16:00 alle 23:00 e domenica dalle 11:30 alle 18:30. Le corse avranno frequenza indicativa ogni 30 minuti, subordinate alla presenza di un numero minimo di passeggeri a bordo che senza dubbio non mancheranno. Le fermate saranno: “Olbia Arena”, Service Park e Media Center al Museo Archeologico.