San Teodoro: il Comune attiva un nuovo mercatino serale

San Teodoro, 6 luglio 2019- Il Comune di San Teodoro istituisce in via sperimentale un nuovo mercatino serale e con apposita delibera mette a bando 5 stand destinati agli hobbisti e 10 stand destinati agli Artigiani. Il mercatino serale sperimentale si svolgerà dalla data di attivazione e fino al 15 Settembre 2019, nelle aree individuate in via San Francesco, piazzetta antistante al Ristorante “Mangiatutto” e negli spazi liberi di Largo Don Gavino Pes, dietro il vecchio Municipio.

Al bando possono partecipare:

• Per gli stand degli artigiani, esclusivamente gli iscritti alla sezione artigianato presso una delle Camere di Commercio della Regione Sardegna;

• Per gli stand degli Hobbisti esclusivamente le persone singole, residenti in uno dei Comuni della Regione Sardegna, e che si trovino nelle condizioni previste dall’ art. 2222 cod. civ.;

• Le associazioni di Categoria, Camere di Commercio, Enti Regionali o Statali, che gestiranno gli stand assegnati in modo autonomo, per l’utilizzo degli stessi da parte dei loro associati e/o categorie di produttori che intendono valorizzare e promuovere;

NON possono partecipare:

• Gli operatori già titolari di una concessione per la vendita su aree pubbliche, su spazi o aree date in concessione dal Comune di San Teodoro o coloro che abbiano ottenuto tale concessione negli ultimi due anni;

• Gli Hobbisti titolari di una ditta attualmente attiva o attiva negli ultimi due anni, nel settore della vendita al dettaglio, sia essa in forma itinerante che in sede fissa; Gli artigiani non iscritti alla sezione artigianato presso una delle Camere di Commercio della Regione Sardegna;

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla assegnazione degli Stand in oggetto sono invitati a presentare domanda secondo le modalità del bando.

Ciascun soggetto può presentare un’ unica domanda per ciascuna tipologia di autorizzazione; nel caso in cui vengano presentate più domande per la stessa tipologia, si riterrà valida unicamente l’ultima presentata in ordine di tempo, e saranno annullate automaticamente tutte le altre domande eventualmente presentate.

I modelli, correttamente compilati e firmati, devono essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 19 Luglio 2019 alla casella PEC del comune di San Teodoro [email protected], esclusivamente in formato PDF. Per ulteriori info e visualizzare il bando cliccare qui.