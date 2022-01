Saldi invernali: si parte il 5 gennaio

Olbia. Tutto pronto per i saldi invernali anche in Sardegna: la data ufficiale è quella del 5 gennaio. Per 60 giorni, si potranno acquistare prodotti di ogni genere a prezzo scontato. Le prime regioni a partire con gli sconti sono la Sicilia e la Basilicata le cui vendite promozionali partono oggi.

Secondo Confesercenti il budget a persona è di circa 150 euro, mentre secondo Confcommercio è di 119 euro.