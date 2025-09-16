Ritorna il Salone Nautico Internazionale di Genova

Manca ormai poco all’apertura del 65° Salone Nautico Internazionale di Genova in programma dal 18 al 23 settembre, uno degli appuntamenti più attesi del settore a livello europeo. Tra gli operatori presenti ci sarà anche l’azienda algherese Boatness guidata dai fratelli Gianfranco e Davide Falchi, che proseguono una tradizione familiare nel settore della nautica iniziata oltre quarant’anni fa. Un percorso che, partito da una piccola realtà locale, ha saputo crescere fino a diventare oggi un punto di riferimento in Sardegna e nel Mediterraneo per gli armatori italiani ed esteri, grazie anche alla rappresentanza ufficiale dei marchi Beneteau e Mercury Marine.

Al Salone di Genova lo staff di Boatness accompagnerà i visitatori alla scoperta di una selezione ampia di imbarcazioni della gamma Beneteau, modelli capaci di coniugare innovazione e tradizione, comfort e prestazioni. Accanto alle barche, saranno presentate anche le ultime soluzioni di motori fuoribordo Mercury Marine, dalla linea elettrica Avator, che testimonia l’impegno verso una nautica più sostenibile, fino al potente V12 Verado 600 CV, senza dimenticare i modelli ad alte prestazioni della linea Mercury Racing.

"La presenza di Boatness al Salone Nautico di Genova arriva in un momento di crescita e consolidamento – spiegano i titolari Gianfranco e Davide Falchi – Essere dealer ufficiale Beneteau e Mercury in Sardegna significa offrire ai clienti non solo la possibilità di acquistare l’imbarcazione, ma anche un’assistenza tecnica qualificata direttamente sul territorio in cui navigano per la maggior parte dell’anno. Per gli armatori questo rappresenta un vantaggio concreto e la scelta, per chi non è residente sull’Isola, di tenere la barca in uno dei nostri porti generando un indotto importante. Noi ci proponiamo come un interlocutore unico, competente e vicino, capace di accompagnare il cliente in tutte le fasi, dalla scelta del modello fino alla manutenzione".

Durante i giorni del Salone sarà possibile salire a bordo delle imbarcazioni esposte e richiedere una consulenza personalizzata con il team Boatness, sempre disponibile a fornire chiarimenti e informazioni sulle caratteristiche tecniche dei modelli. Gli interessati a fissare un incontro o una visita dedicata possono contattare lo staff prima dell’apertura dell’evento per programmare al meglio la propria presenza a Genova.