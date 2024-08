Red Valley: Trenitalia potenzia i servizi con treni straordinari per Olbia

Olbia. Il Red Valley Festival, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate in Sardegna, è ormai alle porte e, per l’occasione, Trenitalia ha deciso di potenziare i collegamenti ferroviari con Olbia.

Dal 14 al 17 agosto, ben nove treni straordinari saranno messi a disposizione dei partecipanti, offrendo oltre 2700 posti aggiuntivi per facilitare la mobilità verso la cittadina gallurese.

La kermesse musicale, che si svolgerà nel cuore di Olbia, richiamerà migliaia di appassionati da tutta l’isola e oltre. Per questo motivo, il Gruppo FS, in collaborazione con la Regione Sardegna, ha predisposto un piano di trasporti potenziato che garantirà collegamenti aggiuntivi da diverse località dell’isola, tra cui Cagliari e Macomer.

Ecco il calendario dei treni straordinari:

14 agosto : Partenza da Macomer alle 12:36, arrivo a Olbia Terranova alle 14:17.

: Partenza da Macomer alle 12:36, arrivo a Olbia Terranova alle 14:17. 15 agosto : Partenza da Cagliari alle 10:45, arrivo a Olbia alle 14:35.

: Partenza da Cagliari alle 10:45, arrivo a Olbia alle 14:35. 16 agosto : Partenza da Macomer alle 12:36, arrivo a Olbia Terranova alle 14:17.

: Partenza da Macomer alle 12:36, arrivo a Olbia Terranova alle 14:17. 17 agosto : Partenza da Macomer alle 12:36, arrivo a Olbia Terranova alle 14:17.

: Partenza da Macomer alle 12:36, arrivo a Olbia Terranova alle 14:17. 18 agosto: Partenza da Cagliari alle 10:45, arrivo a Olbia alle 14:35.

Per il ritorno, sono previsti treni straordinari da Olbia a Cagliari nelle seguenti date e orari:

15 agosto : Partenza da Olbia alle 16:42, arrivo a Cagliari alle 20:55.

: Partenza da Olbia alle 16:42, arrivo a Cagliari alle 20:55. 16 agosto : Partenza da Olbia alle 06:58, arrivo a Cagliari alle 10:56.

: Partenza da Olbia alle 06:58, arrivo a Cagliari alle 10:56. 17 agosto : Partenza da Olbia alle 06:58, arrivo a Cagliari alle 10:56.

: Partenza da Olbia alle 06:58, arrivo a Cagliari alle 10:56. 18 agosto: Partenza da Olbia alle 16:42, arrivo a Cagliari alle 20:55.

I biglietti per questi treni straordinari sono già disponibili su tutti i canali di vendita di Trenitalia, e gli organizzatori raccomandano di acquistarli in anticipo. Per garantire un viaggio agevole e senza intoppi, sarà infatti necessario essere muniti di biglietto, in quanto non saranno ammessi a bordo viaggiatori senza titolo di viaggio.

L’offerta di Trenitalia per il Red Valley Festival è parte di un più ampio sforzo collaborativo con la Regione Sardegna, committente e programmatrice dei servizi ferroviari regionali. Oltre al potenziamento dei collegamenti ferroviari, è stato reso noto che tutti i treni tra Cagliari, Sassari e Olbia saranno soggetti a limitazioni nei posti, motivo per cui si consiglia vivamente di organizzare i propri spostamenti per tempo.

Per maggiori informazioni, i viaggiatori possono visitare il sito ufficiale di Trenitalia, rivolgersi alle biglietterie nelle stazioni o al personale di Assistenza Clienti. Olbia si prepara dunque ad accogliere i partecipanti al Red Valley Festival, garantendo non solo un’esperienza musicale indimenticabile, ma anche un viaggio confortevole e sicuro grazie al supporto di Trenitalia e della Regione Sardegna.