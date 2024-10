Rally dei Nuraghi e del Vermentino ai blocchi di partenza: ecco tutti gli eventi

Olbia. Alla mezzanotte di ieri si sono chiuse le iscrizioni al 21º Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinta e penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, nonché round della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Ci sarà tempo fino alle 18 di lunedì 21, invece, per perfezionare le iscrizioni al 6º Rally Vermentino Historicu, valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico per il Regionale, e al 5º Baja Terre di Gallura, penultimo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country Side by Side.

In attesa dell’elenco iscritti del rally moderno, che verrà svelato a ore, la Rassinaby Racing, che organizza la manifestazione col supporto della Regione Sardegna, di Ac Sassari e di Aci Sport Delegazione Sardegna, si prepara a presentare il triplo appuntamento tricolore nella conferenza stampa che si terrà alle 11 di domani, venerdì 18 ottobre, all’Arboreto Mediterraneo del Limbara dell’Agenzia Forestas, a Berchidda.

Accanto alla blasonata e attesa manifestazione sportiva - l’unico rally su terra in Sardegna dopo il Mondiale Wrc - l’organizzazione ha lavorato a una serie di eventi collaterali che impreziosiranno il weekend tricolore e promuoveranno le eccellenze del territorio.