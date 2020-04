Prezzo cibo alle stelle: Regione in campo con Forestale

Olbia, 25 aprile 2020 – Prezzo degli alimenti alle stelle: sono tante le segnalazioni che la Regione Sardegna sta ricevendo in queste settimane. Lo ha confermato il presidente Christian Solinas nel punto stampa di ieri pomeriggio.

Il governatore è pronto a far scendere in campo il Corpo Forestale: è probabile che venga emanata un’ordinanza ad hoc per permettere ai forestali sardi questo genere di controlli.

Il problema è grave, soprattutto alla luce delle enormi difficoltà economiche delle famiglie che non possono nemmeno spostarsi da un paese all’altro per scegliere un altro supermercato.

I controlli hanno lo scopo di scovare eventuali situazioni scorrette per poi eventualmente sanzionare i “furbetti”. In alcuni casi, ha raccontato il presidente Solinas, sono stati segnalati alla Presidenza prezzi raddoppiati del tutto ingiustificati.