Presidenza Regione Sardegna: nessuna decadenza per Alessandra Todde

Monday, 23 March 2026
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Cagliari. La Corte d’appello di Cagliari ha chiuso il caso sulla decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde. Con una sentenza di 91 pagine depositata oggi, 23 marzo, la sezione civile ha dichiarato inammissibile anche l’ultimo ricorso, ponendo fine alla vicenda.
Il collegio, ha respinto gli appelli presentati, tra cui quello del collegio di garanzia elettorale e quello dei consiglieri regionali del campo largo.
La Corte ha inoltre dichiarato nulla la sentenza del tribunale civile che contestava violazioni di legge alla presidente Todde e ha preso atto dell’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia. Resta confermata la sanzione di 40 mila euro. Il caso nasceva dal contenzioso sulle spese elettorali delle elezioni Regionali del 2024.
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