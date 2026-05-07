Olbia: le muse di David Gilmour attese al Molo Brin

Olbia.Mentre la stagione turistica 2026 inizia a scaldare i motori, Olbia riafferma con forza la propria centralità nel panorama culturale del Mediterraneo. Non più solo porta d'accesso alle bellezze della Gallura, ma vero e proprio palcoscenico a cielo aperto capace di attrarre eccellenze mondiali e pubblico internazionale. A suggellare questa vocazione è il ritorno del Culturefestival, la rassegna diretta dal Maestro Simone Pittau che, giunta alla sua XIX edizione, continua a tessere legami tra la Sardegna e i grandi circuiti della musica globale. L'appuntamento che sta già facendo vibrare gli appassionati è fissato per il 30 maggio alle ore 20.00 presso la suggestiva cornice del Molo Brin. Qui, l’aria salmastra si fonderà con le armonie del MGW Quartet, una formazione che incarna l’eredità e l’attualità di uno dei mostri sacri del rock: David Gilmour.

Il MGW Quartet non è una semplice band, ma un supergruppo nato dalla simbiosi creativa sviluppata durante il tour mondiale "Luck and Strange" di Gilmour nel 2024. Il quartetto schiera talenti di caratura assoluta: Romany Gilmour: cantautrice emergente e figlia d'arte, già nota per il successo del singolo Between Two Points. Louise Marshall: voce iconica della Jools Holland Orchestra. Hattie e Charley Webb: le celebri "Webb Sisters", storiche collaboratrici di leggende come Leonard Cohen e Tom Petty.

Sul palco olbiese, le artiste daranno vita a una performance polistrumentale — alternandosi tra arpa, piano, chitarra e percussioni — in un viaggio sonoro che spazierà da brani inediti a reinterpretazioni ricercate, senza dimenticare gli omaggi al repertorio dei Pink Floyd.

"Siamo orgogliosi di accogliere un evento di così grande valore," ha dichiarato il Sindaco Settimo Nizzi attraverso il canale istituzionale, sottolineando come la città si stia distinguendo come luogo capace di attrarre talento oltre i confini dell’Isola. La scelta del Molo Brin come palcoscenico conferma la volontà di valorizzare gli spazi urbani attraverso l'arte di qualità. Il Culturefestival non è nuovo a queste sfide: dal 2008 ha portato in Sardegna giganti del calibro di Chick Corea, Pat Metheny e Marcus Miller. La caratura della rassegna è testimoniata anche dai traguardi discografici, come la nomination ai Grammy Awards per l'album "Sardinia – A night of Mozart & Gershwin".

Con questo concerto, Olbia non solo apre ufficialmente la sua estate musicale, ma lancia un messaggio chiaro: la città è un hub proiettato verso il mondo, dove la grande musica d'autore trova la sua casa ideale tra il granito e il mare.