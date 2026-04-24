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Olbia, Zona Live: il ritorno di Pitzoi

Al Suentu Lab la presentazione di "Altalene": musica e talk d’autore con Rita Nurra

Olbia, Zona Live: il ritorno di Pitzoi
Olbia, Zona Live: il ritorno di Pitzoi
Laura Scarpellini

Pubblicato il 24 April 2026 alle 07:00

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OLBIA – Prosegue con successo il percorso di Zona Live, la rassegna che sta ridefinendo lo spazio della musica dal vivo in città. Domani, sabato 25 aprile, alle ore 19:30, il centro culturale Suentu Lab di via Basilicata ospiterà il terzo appuntamento della stagione, focalizzato sull’originalità compositiva di Pitzoi, al secolo Daniele Pitzoi.

Classe 1997, olbiese, Pitzoi vanta un percorso artistico solido: dai precoci successi nel canto fino alle finali nazionali di Arezzo Wave 2025 come bassista. Il 2026 segna la sua svolta solista, caratterizzata dalla ricerca di nuove sonorità. Durante la serata verrà presentato in anteprima "Altalene", brano in uscita proprio il 25 aprile su tutte le piattaforme digitali. Ad accompagnarlo sul palco, alle percussioni, ci sarà il giovane batterista oschirese Matteo “Drummino” Putzu.

La peculiarità di Zona Live risiede nella sua struttura ibrida, nata dalla sinergia tra Suentu Lab (gestito dalle associazioni Archè e Mediterrarte) e la speaker Rita Nurra. L’evento si configura come un "talk radiofonico dal vivo": tra un brano e l’altro, l’artista verrà intervistato da Rita Nurra per svelare i retroscena della composizione e della produzione indipendente.

L’obiettivo dichiarato della rassegna è la valorizzazione dei talenti del territorio attraverso una dimensione d'ascolto intima e professionale. Data la capienza limitata, per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 329 7997788.

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