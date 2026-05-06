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Telti: addio ad Antonio Inzaina, pioniere artistico in Sardegna

Fratello del celebre Vittorio, lo storico impresario lascia un’eredità eterna

Telti: addio ad Antonio Inzaina, pioniere artistico in Sardegna
Telti: addio ad Antonio Inzaina, pioniere artistico in Sardegna
Laura Scarpellini

Pubblicato il 06 May 2026 alle 14:00

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Telti. La comunità di Telti e il comparto culturale sardo piangono la scomparsa di Antonio Inzaina, figura centrale e stimata nel panorama dello spettacolo isolano. Fratello del celebre interprete Vittorio, Antonio Inzaina ha dedicato la sua esistenza alla promozione dell'arte e del talento, distinguendosi come uno dei primi e più autorevoli impresari artistici in Sardegna. Inzaina ha svolto un ruolo pionieristico, trasformando la gestione degli eventi in una professione nobile e rigorosa. Con garbo e competenza, ha saputo costruire ponti solidi tra gli artisti e il pubblico, organizzando eventi di rilievo nelle piazze e nei teatri dell'intera isola. È stato un punto di riferimento insostituibile per generazioni di musicisti e organizzatori, riconosciuto da tutti per la sua eleganza e lungimiranza.

La nipote Giada Inzaina, già attivamente impegnata nel mantenere viva la memoria del padre Vittorio (fratello di Antonio), porterà ora avanti anche l'eredità culturale dello zio, un patrimonio di passione e dedizione che continuerà a vivere in ogni palco che si accende. Telti, suo paese d'origine che ha sempre amato e rappresentato, lo terrà nel cuore con sincero orgoglio, riconoscendo in lui un ambasciatore della propria identità e un uomo di parola, capace di unire l'aspetto manageriale a una rara umanità.

Tutta la comunità di Telti in queste ore si stringe all'immenso dolore dell'amata moglie Marina, i figli William con Ilaria e Maddalena con Giovanni, le adorate nipoti Nora e Stella, il fratello Pasqualino con Rosetta, La sorella Domenica, le cognate Ida e Nina, i nipoti ei parenti tutti. Le esequie verranno celebrate giovedì 7 maggio alle ore 10:00 presso la Chiesa di Santa Vittoria a Telti, muovendo dall'Ospedale Giovanni Paolo II. Al termine della funzione il feretro proseguirà verso il tempio crematorio di Olbia. Dopo i funerali la famiglia ringrazia e dispensa dalle visite. Non fiori ma opere di bene.

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