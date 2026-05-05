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Bianca, Cronaca

“La sanità ha bisogno di cure?”: a Olbia un confronto pubblico sulla sanità sarda

L’incontro promosso dai Riformatori Sardi

“La sanità ha bisogno di cure?”: a Olbia un confronto pubblico sulla sanità sarda
“La sanità ha bisogno di cure?”: a Olbia un confronto pubblico sulla sanità sarda
Barbara Curreli

Pubblicato il 05 May 2026 alle 09:00

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Olbia. Si terrà oggi 5 maggio alle ore 17:30,presso gli uffici EVOS in via d’Annunzio 1 a Olbia, l’incontro pubblico dal titolo “La sanità ha bisogno di cure?”,promosso dalla Scuola di Formazione Politica dei Riformatori Sardi.

"L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire un confronto approfondito sullo stato della sanità in Sardegna, affrontando criticità emergenti, nodi strutturali e possibili soluzioni per la costruzione di un nuovo Manifesto sulla salute".

Ad aprire i lavori sarà Umberto Ticca. Seguirà una tavola rotonda moderata da Franco Meloni, che vedrà la partecipazione di esperti e professionisti del settore sanitario:

  • Antonio Irione, Direttore Generale ASL Gallura
  • Gian Carlo Mattiucci, Responsabile Radioterapia Oncologica Mater Olbia Hospital
  • Gianfranca Nieddu, Dirigente Medico specialista in ostetricia e ginecologia
  • Pierluigi Maria Rinaldi, Responsabile radiologia e radiologia interventistica Mater Olbia Hospital
  • Paolo Tecleme, già Direttore ASL

Le conclusioni saranno affidate ad Aldo Salaris.

L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo pubblico per analizzare le sfide attuali del sistema sanitario regionale,individuare strategie concrete per il suo miglioramento, coinvolgendo istituzioni, operatori del settore e cittadini.

 

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