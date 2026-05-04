Alghero, turista bloccata con 6 kg di conchiglie, ciottoli e sabbia

Monday, 04 May 2026
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Alghero. Tentato furto dalle spiagge del nord Sardegna, l'intervento delle forze dell'ordine ha bloccato una cittadina straniera in partenza con 6 kg di materiale tra conchiglie, sabbia e ciotoli.
"Nell’ambito delle costanti attività antifrode e della tutela del patrimonio ambientale della Sardegna, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento di Alghero, congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, hanno portato al sequestro, presso lo scalo aeroportuale "Riviera del Corallo" circa 6 kg di reperti marini protetti".
"L’operazione, come riporta il comunicato condiviso dall'agenzia delle Dogane, condotta in stretta sinergia con gli addetti alla sicurezza della società di gestione aeroportuale SO.GE.AL., ha permesso di intercettare una cittadina di nazionalità ungherese, di anni 33, in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Budapest. A seguito del controllo del bagaglio a mano, sono stati rinvenuti circa 6 chilogrammi di materiale naturale, tra cui:
• Conchiglie di varie dimensioni;
• Sabbia marina;
• Ciottoli e sassi prelevati dal litorale.
"Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che i reperti erano stati asportati illegalmente dalle spiagge situate nel tratto costiero compreso tra i comuni di Alghero e Badesi. Alla passeggera è stata contestata la violazione della Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017 (Norme in materia di turismo). La normativa vieta espressamente l'asportazione, la detenzione e la vendita di sabbia, ciottoli e conchiglie in assenza di autorizzazione, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro".
"I reperti sono stati posti sotto sequestro e sono attualmente custoditi presso gli uffici doganali di Alghero. In collaborazione con le autorità locali, verranno pianificate nei prossimi giorni le
operazioni di riposizionamento dei materiali nei rispettivi arenili di provenienza, al fine di preservare l'integrità dell'ecosistema dunale e costiero. L’attività conferma l'efficacia del presidio di legalità attuato presso i punti di confine e sottolinea l'impegno corale delle Istituzioni nella difesa delle bellezze naturali dell'isola,risorsa preziosa e non riproducibile del territorio sardo".
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