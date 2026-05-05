Traghetti da Livorno a Olbia: la rotta toscana per la Sardegna del nord

Per chi abita in Toscana, in Emilia o nel nord Italia e vuole evitare il traffico del weekend sull'A1, il porto di Livorno rappresenta una porta d'accesso comoda, veloce da raggiungere e ben servita da più compagnie navali durante tutta la stagione estiva.

Durata e compagnie

La traversata da Livorno a Olbia dura in media tra le 9 e le 10 ore. Ci sono partenze diurne, che permettono di godersi il mare aperto e arrivare nel tardo pomeriggio, e partenze notturne, ideali per chi vuole dormire a bordo e sbarcare fresco la mattina successiva. Le principali compagnie che operano su questa tratta sono Corsica Sardinia Ferries e Grimaldi Lines, con navi di diversa dimensione e dotazione di servizi.

Le navi più grandi offrono ristoranti con cucina calda, bar, cabine con bagno privato, ponti panoramici e aree relax. Chi viaggia con animali trova spazi dedicati. Le famiglie con bambini apprezzano la libertà di movimento sulla nave rispetto ai vincoli di un sedile aereo.

Perché scegliere Livorno come porto di imbarco

Rispetto a Civitavecchia o Genova, Livorno è facilmente raggiungibile dall'autostrada A11 e A12 e si trova a poca distanza da Firenze, Pisa, Lucca e da buona parte dell'Emilia-Romagna. Per chi abita in queste aree, scegliere Livorno significa meno chilometri su strada e più flessibilità negli orari di imbarco.

Il porto di Livorno è ben organizzato per la gestione delle auto: le aree di sosta e imbarco sono ampie, i controlli rapidi e i tempi di attesa generalmente contenuti. Un dettaglio che fa la differenza soprattutto nelle settimane di punta.

Olbia: la porta nord della Sardegna

Arrivare a Olbia significa trovarsi già nel cuore della Sardegna nord-orientale. Da qui sono raggiungibili in pochi chilometri San Teodoro, Porto Cervo, la Costa Smeralda e l'imbarcadero per l'Arcipelago della Maddalena. Olbia è anche il punto di accesso alla Gallura, con paesaggi di granito rosa, macchia mediterranea e calette nascoste accessibili solo via terra.

Il porto di Olbia è moderno, ben collegato al centro città e dotato di tutti i servizi necessari all'arrivo. Dal molo all'autostrada sarda il tempo di percorrenza è minimo, il che rende l'approdo comodo per chi vuole mettersi subito in viaggio verso la meta finale.

Come prenotare e quando

La rotta Livorno-Olbia è tra le più richieste in estate: i posti nelle cabine più comode si esauriscono settimane prima delle partenze di luglio e agosto. Prenotare tra marzo e maggio garantisce ancora una buona scelta di orari e sistemazioni a prezzi ragionevoli.

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