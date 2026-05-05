Traghetti da Livorno a Olbia: la rotta toscana per la Sardegna del nord

Tuesday, 05 May 2026
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Per chi abita in Toscana, in Emilia o nel nord Italia e vuole evitare il traffico del weekend sull'A1, il porto di Livorno rappresenta una porta d'accesso comoda, veloce da raggiungere e ben servita da più compagnie navali durante tutta la stagione estiva.
La traversata da Livorno a Olbia dura in media tra le 9 e le 10 ore. Ci sono partenze diurne, che permettono di godersi il mare aperto e arrivare nel tardo pomeriggio, e partenze notturne, ideali per chi vuole dormire a bordo e sbarcare fresco la mattina successiva. Le principali compagnie che operano su questa tratta sono Corsica Sardinia Ferries e Grimaldi Lines, con navi di diversa dimensione e dotazione di servizi.
Le navi più grandi offrono ristoranti con cucina calda, bar, cabine con bagno privato, ponti panoramici e aree relax. Chi viaggia con animali trova spazi dedicati. Le famiglie con bambini apprezzano la libertà di movimento sulla nave rispetto ai vincoli di un sedile aereo.
Rispetto a Civitavecchia o Genova, Livorno è facilmente raggiungibile dall'autostrada A11 e A12 e si trova a poca distanza da Firenze, Pisa, Lucca e da buona parte dell'Emilia-Romagna. Per chi abita in queste aree, scegliere Livorno significa meno chilometri su strada e più flessibilità negli orari di imbarco.
Il porto di Livorno è ben organizzato per la gestione delle auto: le aree di sosta e imbarco sono ampie, i controlli rapidi e i tempi di attesa generalmente contenuti. Un dettaglio che fa la differenza soprattutto nelle settimane di punta.
Arrivare a Olbia significa trovarsi già nel cuore della Sardegna nord-orientale. Da qui sono raggiungibili in pochi chilometri San Teodoro, Porto Cervo, la Costa Smeralda e l'imbarcadero per l'Arcipelago della Maddalena. Olbia è anche il punto di accesso alla Gallura, con paesaggi di granito rosa, macchia mediterranea e calette nascoste accessibili solo via terra.
Il porto di Olbia è moderno, ben collegato al centro città e dotato di tutti i servizi necessari all'arrivo. Dal molo all'autostrada sarda il tempo di percorrenza è minimo, il che rende l'approdo comodo per chi vuole mettersi subito in viaggio verso la meta finale.
La rotta Livorno-Olbia è tra le più richieste in estate: i posti nelle cabine più comode si esauriscono settimane prima delle partenze di luglio e agosto. Prenotare tra marzo e maggio garantisce ancora una buona scelta di orari e sistemazioni a prezzi ragionevoli.
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05 May 2026
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