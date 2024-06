Porto Rotondo: Coni Sardegna onora i giovani atleti del team Nox Oceani

Cronaca

Arriva in Sardegna con 60 ovuli di eroina e cocaina: in arresto

Sassari. Il personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari - si legge in una nota stampa - "ha tratto in arresto una donna di nazionalità nigeriana trovata in possesso di sostanza stupefacente suddivisa in sessanta ovuli perfettament...