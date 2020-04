Palau: il Comune attiva il conto solidale

Palau, 11 aprile 2020- La Giunta del Comune di Palau, accogliendo l’idea promossa dall’Amministrazione in carica, ha deliberato l’apertura di un conto corrente bancario dedicato alla solidarietà.



Vista la grande crisi di beni di prima necessità per il sostentamento economico delle famiglie in difficoltà, il Comune con questa ulteriore raccolta fondi intende potenziare gli interventi di sostegno economico e alimentare, già messi in campo dai servizi sociali.

Accanto al ” carrello sospeso” sarà possibile fare donazioni con bonifico su conto corrente bancario vincolato a Banco di Sardegna causale: “Donazioni emergenza COVID-19” IBAN: IT36G0101585130000070729694 oppure con Paypal tramite l’account del Comune.

Sarà cura dei servizi sociali aggiornare periodicamente la cittadinanza sullo stato della raccolta e sull’impiego delle risorse ricevute.

Terminata l’emergenza nazionale da COVID-19, il Comune pubblicherà sul sito la rendicontazione delle donazioni ricevute.

Questo per garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle liberalità.