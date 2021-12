Omicron, 5 casi accertati: salgono a 3 i casi sospetti

Cronaca

Palau, sul traghetto senza green pass: denunciato

Palau. I Carabinieri di Palau hanno denunciato un uomo originario del Sud Sardegna per interruzione di pubblico servizio. Come riporta la Nuova, l'uomo è salito sul traghetto per raggiungere La Maddalena, ma era sprovvisto di Green Pass. Il pa...