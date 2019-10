Olbia: crescono la passione e i campioni del calcio balilla

Olbia, 24 ottobre 2019 – Il tipico gioco che per tanti di noi evoca ricordi d’infanzia sulla spiaggia, sta prendendo sempre più piede in Sardegna, dando i natali a grandi talenti.

Reduce dai successi dei giorni scorsi, raggiungiamo il presidente regionale ITSF – calcio da tavolo -Andrea Piccinni, che ha ancora dipinta sul volto la grande emozione appena passata.

“Essendo ormai presidente regionale di questo appassionante sport, mi sento di dover fare nota non solo della nostra sezione di Olbia che si sta muovendo in questa disciplina conquistando ogni stagione sempre più credibilità e prestigio. Una doverosa menzione va fatta a Ester Tola de La Maddalena e a Claudia Tola di Cagliari per il loro grande talento dimostrato”.

Prosegue Piccinni accorandosi per la sua squadra di Olbia: ” Purtroppo la nostra squadra è arrivata a fine campionato chiudendo un 25° posto su 34 partecipanti. Riconosciamo di aver sottovalutato i nostri avversari e che comunque c’è ancora molto lavoro da fare. Ma non ci scoraggiamo di certo, anzi siamo pronti a dare battaglia alle prossime competizioni sia a squadre che in coppia.E’ stata comunque una grande lezione di esperienza nelle competizioni che contano. La squadra dell’Arzachena si è ritrovata in ultima posizione con 3 perdite su 3 incontri, ma tale esito è possibile quando si è agli esordi e loro hanno disputato il 2 campionato da quando sono nati. Giusto proseguire sulla strada dell’esperienza”.

A quanto pare la compagine femminile in questo sport pare essere molto presente e attiva, dando spazio a delle giocatrici che dimostrano di avere tanto da dire nelle competizioni sia nazionali che internazionali. e’ il caso di Claudia Ortu militante nella Roma che nel campionato a squadre femminile è arrivata seconda e prima prima nel itsf (tappa dei mondiali ). Sul podio si è confermata essere,alla tappa ITSF (international table soccer football), la seconda giocatrice sarda ad oggi sarda ad essere convocata in nazionale, che abbia disputato i mondiali. Ha reso onore alla sua terra sarda.

Ester Tola si è piazzata 4^ nel campionato a squadra nella lega e la sua esperienza si è dimostrata più volte, perdendo solo alla “finalina” .

“Domenica ci aspetta la terza tappa campionato 3 del campionato regionale specialità “tutto volo” qui a Olbia, presso il bar “Crossroad Caffè”. Ci aspettiamo grande partecipazione da parte di numerosi professionisti di questa disciplina provenienti da tutta la Sardegna”.

Il presidente ci tiene a ricordare che questo sport a squadre è un ottimo collante per le piccole e grandi squadre. Ci si diverte e si partecipa tutti al singolo impegno dei componenti della squadra. Insomma a quanto pare lo spirito del puro divertimento che ci trasmetteva il “biliardino” da piccoli è rimasta invariata nel tempo. E’ questa la vera magia dello sport.