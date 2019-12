Olbia: venditore ambulante sorpreso con posto fisso, 5mila euro di multa

Olbia, 22 dicembre 2019– A Olbia un ambulante è stato sorpreso mentre vendeva frutta e verdura esposta nel suo furgoncino parcheggiato in una via di zona Bandinu.

L’ambulante è stato avvicinato dalla Polizia Locale di Olbia che, visionata la licenza, avrebbe riscontrato l’irregolarità di vendita invece specifica per la sola attività itinerante, ovvero quella consentita solo per la sosta necessaria al tempo di servire la merce ai clienti.

Constatata l’infrazione la Polizia Locale ha sanzionato il venditore con 5mila euro di multa e il sequestro di tutta la merce.

Per il commerciante ambulante G. M., di Monastir, ma residente in città, è stata una vera mazzata.

Una colpo durissimo.

Come ha dichiarato alla Nuova Sardegna e nel verbale in copia alla Polizia Locale, lui soffrendo di diverse patologie non può stare tanto alla guida e il giro in furgoncino si svolgerebbe in modo regolare con alcune soste per la vendita di due, tre ore.

All’ambulante non è rimasto che fare un accorato appello al Sindaco della Citta di Olbia, Settimo Nizzi, affinchè prenda a cuore il suo caso, di lavoratore che per sopravvivere non ha mai chiesto soldi a nessuno.