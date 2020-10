Olbia, tragedia davanti al supermercato, muore 86enne

Olbia, 21 ottobre 2020- Una tragedia si è consumata questa sera davanti all’MD, il supermercato che si affaccia su Via Vittorio Veneto a Olbia. Un uomo, per cause ancora da accertare, è morto dopo essere presumibilmente caduto oltre un muretto in cemento armato che delimita l’area del parcheggio del supermercato.

L’incidente, le cui cause sono ancora tutte da stabilire, si è verificato sulla via Tre Venezie davanti a diverse persone. L’uomo è stato soccorso mentre era riverso sul marciapiede. Sul posto un’ambulanza dei volontari del 118 di Golfo Aranci e i carabinieri di Olbia.

L’uomo si chiamava Francesco Vargiu, aveva 86 anni ed era originario di Calangianus, il personale del 118 di Golfo Aranci ha fatto di tutto per rianimarlo, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Al momento si pensa ad una caduta conseguente ad un arresto cardiaco. Poco distante dal corpo della vittima è stato rinvenuto il carrello della spesa.