Olbia, torna il Rally Italia Sardegna: shakedown a Tilibbas

Olbia. La macchina organizzativa è già partita: dal 19 maggio al 9 giugno Olbia ospiterà le operazioni di allestimento del Rally Italia Sardegna 2025, tappa ufficiale del Campionato Mondiale di Rally della FIA (WRC). Una settimana, quella dal 2 all’8 giugno, in cui la città si trasformerà nel cuore pulsante del motorsport internazionale, attirando piloti, team e appassionati da tutto il mondo.

L’evento, definito di "rilevanza mondiale" e inserito tra le iniziative strategiche autorizzate per il territorio regionale, rappresenta uno dei momenti clou del calendario sportivo isolano.

Lo shakedown, il test pre-gara fondamentale per collaudare mezzi e tracciati, si terrà il 5 giugno in un’area chiave della città, compresa tra Tilibbas ed Ex Novamarine.

Non è la prima volta che Olbia ospita una tappa del mondiale rally, ma l’edizione 2025 punta a superare ogni record. Le aree interessate dall’allestimento saranno Tilibbas, Ex Novamarine e Isola Bianca, dove verranno predisposte tutte le infrastrutture funzionali alla gara: paddock, logistica, aree tecniche e spazi per il pubblico.

Nel documento ufficiale del Comune di Olbia – settore Cultura, Sport e Turismo – figurano anche altri grandi eventi: il Red Valley Festival, che si terrà dal 1° luglio al 16 agosto, e Olbia Città dei Motori, evento di rilievo regionale già attivo dal 28 febbraio con attività di enduro e prove tecniche fino al 25 maggio.