Olbia, Talent Day 2025: presentata la quarta edizione dell’evento dedicato alla ristorazione e all’occupazione giovanile

È stata presentata oggi, nella sede della Confcommercio Nord Sardegna di Olbia, la quarta edizione del Talent Day, l’evento promosso da Fipe Confcommercio Area Gallura che si terrà il 2 aprile 2025 presso l’Istituto Alberghiero Ipsar “Costa Smeralda” di Arzachena. Al centro dell’iniziativa, il dialogo tra domanda e offerta di lavoro nel settore dei pubblici esercizi.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti Marco Mura (Presidente Fipe Gallura), Edoardo Oggiano (Presidente Confcommercio Gallura), Nino Seu (Coordinatore Confcommercio Olbia), Alessandro Carta (Presidente Confcommercio Arzachena), Gianni Azara (Dirigente Confcommercio e Presidente associazione balneari ), Antonello Pannella (Preside Ipsar Arzachena).

Il Talent Day 2025 sarà articolato in due momenti principali: un convegno al mattino (ore 10-11) con interventi istituzionali e una ricerca sul futuro della ristorazione a cura del prof. Giacomo Del Chiappa (Università di Sassari), seguito da sessioni di colloqui B2B tra studenti e aziende nei settori della ristorazione, bar e ospitalità.

Oltre 30 aziende locali prenderanno parte all’evento. Saranno presenti anche rappresentanti del mondo imprenditoriale e del turismo. Attesa la testimonianza della responsabile HR di Cortesa, Geasar ed Eccelsa, Tonia Burghesu, che racconterà il modello di formazione e collaborazione con l’Ente Bilaterale Turismo Sardegna (EBTS), partner della giornata.

Il presidente Marco Mura ha sottolineato la necessità di “qualificare sempre di più il personale e avvicinare i giovani alle professioni del settore. Dalla figura dello chef executive fino al commis, ogni ruolo è oggi molto richiesto e richiede competenze reali”. La stagionalità, pur restando un fattore determinante, non esclude percorsi di stabilizzazione nelle aziende aperte tutto l’anno.

Il preside Antonello Pannella ha ribadito l’importanza dell’evento come “catalizzatore di opportunità e buone pratiche” e ha sottolineato come l’Istituto sia “l’unico alberghiero della Sardegna in piena salute”, con oltre 600 studenti iscritti tra le sedi di Arzachena e Budoni.

L’anno scorso il Talent Day ha visto 30 aziende coinvolte e oltre 100 colloqui. Il coordinatore Nino Seu ha evidenziato che, per superare le difficoltà legate alla mancanza di alloggi, quest’anno i colloqui saranno suddivisi in due fasce orarie: al mattino per gli studenti galluresi (che hanno meno necessità logistiche), e al pomeriggio per chi viene da fuori.

Attraverso il portale InfoJobs Italia è già attivo il modulo online per candidarsi ai colloqui. L’iniziativa, ha ricordato Seu, “è l’unica in Sardegna ancora operativa nel settore del recruiting diretto per pubblici esercizi”, dopo la chiusura del Job Day regionale.

Alessandro Carta, presidente di Confcommercio territoriale di Arzachena, ha ringraziato Marco Mura e Fipe Galluraper aver scelto, per il secondo anno consecutivo, Arzachena come sede dell’evento, sottolineando il valore strategico della collaborazione con l’Istituto Alberghiero Ipsar “Costa Smeralda” e la disponibilità dimostrata dal preside Antonello Pannella e dagli studenti, che cureranno anche il buffet della giornata.

Carta ha poi evidenziato il ruolo fondamentale della stampa, definendola “un tassello decisivo per la riuscita dell’evento”, e ha rivolto un appello ai giornalisti affinché aiutino a comunicare l’importanza dell’iniziativa. “Le imprese si stanno mettendo in gioco – ha dichiarato – e stanno creando occasioni concrete di lavoro e formazione, ma c’è ancora difficoltà ad attrarre candidati. Serve più consapevolezza: questi momenti sono opportunità di crescita per l’intero territorio”.

Gianni Azara, tra gli ideatori dell’iniziativa, ha annunciato anche un piccolo workshop con prodotti locali curato da piccole aziende locali che sono state coinvolte e che porteranno le loro "chicche" e anche un buffet a cura degli studenti dell’Istituto.