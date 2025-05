Olbia, Sky Calciomercato sbarca in Sardegna: salta il mercato di San Pantaleo

Olbia. Il tour estivo di “Calciomercato – L’Originale”, una delle trasmissioni più seguite di Sky Sport, partirà proprio dalla Gallura, con una prima tappa a Olbia dal 2 al 6 giugno. Ma, come spesso avviene, non mancano le polemiche: giovedì 5 giugno, il tradizionale mercato di San Pantaleo verrà sospeso per fare spazio all’allestimento televisivo. A sancirlo è un ordinanza firmata dal sindaco Settimo Nizzi, che richiama “motivi organizzativi, logistici e di sicurezza” per giustificare lo stop temporaneo all’appuntamento settimanale più caratteristico del borgo.

Una decisione non da poco, considerando il valore turistico e identitario del mercato di San Pantaleo, da sempre considerato un’eccellenza artigianale e una vetrina culturale della Gallura. L’Amministrazione comunale ha assicurato che la giornata verrà recuperata, in accordo con l’Associazione “Mercato di San Pantaleo” che rappresenta gli espositori.

La trasmissione di Sky, condotta dal trio Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, con il supporto di Veronica Baldaccini, porterà nella piazza del borgo non solo le ultime trattative calcistiche ma anche spettacolo, musica e promozione turistica. Durante la presentazione ufficiale al Teatro della Fortuna di Fano, il sindaco Nizzi ha sottolineato con toni entusiasti: “Il posto è stupendo, facciamo tantissime cose e questa ci mancava”.

Non solo Olbia e San Pantaleo: dal 9 al 13 giugno sarà Golfo Aranci a ospitare la seconda tappa del tour. Il lungomare del paese gallurese si trasformerà in un set televisivo all’aperto. Secondo quanto dichiarato dalla Giunta comunale guidata da Giuseppe Fasolino, l’arrivo della troupe Sky rappresenta un’opportunità strategica per l’incoming turistico, considerando i numeri record della trasmissione: una media di 130.000 spettatori a puntata, con picchi oltre i 200.000.