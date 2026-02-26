Olbia si prepara all’arrivo dei campioni del Giro della Sardegna

Olbia. La città di Olbia si prepara ad accogliere la quinta tappa del Giro della Sardegna, in programma domenica 1 marzo 2026, con un arrivo spettacolare previsto sul lungomare cittadino. L’evento sportivo, organizzato dalla società Gruppo Sportivo Emilia SSD SRL, porterà in città atleti, staff tecnici e appassionati, ma comporterà anche importanti modifiche alla circolazione stradale. L’ordinanza dirigenziale n. 108 del 24 febbraio 2026 disciplina nel dettaglio il piano traffico e le misure di sicurezza predisposte dal Comune.

Secondo la tabella di marcia ufficiale: l'ingresso nel territorio comunale da Loiri Porto San Paolo è previsto intorno alle ore 13:38 (media oraria più probabile); rientro da Golfo Aranci: ore 14:34; Arrivo in viale Isola Bianca: ore 14:44

Gli orari potrebbero subire lievi variazioni in base all’andamento della corsa. Ecco le vie interessate all gara.

Ingresso nel territorio di Olbia da quello di Loiri Porto San Paolo:

Viale Murta Maria – SS 125 (rotatorie Su Fenuju, Bepi Carlini, Totò Spano, Aeroporto) – Rotonda Felix – Sopraelevata Sud (SP14M) – Tunnel – Sopraelevata Nord (SP4M) – SS 125 – SP16 direzione Golfo Aranci.

Rientro e arrivo con provenienza dal Comune di Golfo Aranci previsto per le pre 14:34

(sulla base della media oraria più probabile):

SP82 – Viale Pittulongu – Rotonda Pozzo Sacro – Viale Italia (rotatorie Haiti, Italia, Bahamas) – Rotonda Europa – Via dei Lidi – Rotonda Tilibbas – Lungomare S. Josemaría Escrivà – Viale Principe Umberto – Rotonda Sacro Cuore – Arrivo in viale Isola Bianca.

Per consentire il regolare svolgimento della gara e garantire la sicurezza di atleti e cittadini, è prevista: la sospensione completa della circolazione su tutte le strade interessate dal percorso; la chiusura dei varchi di accesso con presidio fisso; il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati con rimozione dei veicoli; l'installazione della segnaletica temporanea almeno 48 ore prima dell’evento. Le limitazioni scatteranno 30 minuti prima del passaggio del veicolo “inizio gara” e resteranno in vigore fino a 15 minuti dopo il transito del veicolo “fine gara”. Particolare attenzione anche per: Cavalcaferrovia di via dei Lidi, Lungomare S. Josemaría Escrivà, Via Nanni (in direzione Rotonda Sacro Cuore), Via Punta Istaula, dove sarà obbligatoria la svolta a sinistra verso il tunnel.

Gli organizzatori garantiranno il presidio delle intersezioni con personale abilitato e dotato delle attrezzature previste dalla normativa vigente. Saranno inoltre temporaneamente sospesi tutti i provvedimenti in contrasto con l’ordinanza. Il controllo sarà affidato agli organi di Polizia Stradale, come previsto dal Codice della Strada.

La quinta tappa rappresenta non solo un appuntamento sportivo di rilievo, ma anche un’occasione di visibilità per Olbia e per tutto il territorio gallurese. Il passaggio sul lungomare e l’arrivo in viale Isola Bianca offriranno immagini suggestive tra mare e città, in un connubio perfetto tra sport e paesaggio. Per i cittadini è raccomandata la massima attenzione alla segnaletica e l’utilizzo di percorsi alternativi nelle fasce orarie interessate.

Domenica, dunque, spazio alle biciclette e allo spettacolo: Olbia è pronta a vestirsi di rosa.