Blue Economy e Mobilità sostenibile: Olbia nel nuovo asse strategico tra ITS e AdSP

Olbia. Un’intesa triennale, rinnovabile, per costruire in Sardegna un vero polo d’eccellenza nella formazione post diploma dedicata alla Blue Economy e alla mobilità sostenibile. È questo il cuore del protocollo d’intesa siglato tra la Fondazione ITS Academy MO.SO.S. di Cagliari e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, firmato dai rispettivi presidenti Roberto Neroni e Domenico Bagalà. L’accordo punta a creare un collegamento strutturato tra formazione specialistica e fabbisogni occupazionali nei principali scali dell’Isola: da Cagliari a Olbia, passando per Golfo Aranci, Porto Torres, Portovesme, Sarroch, Arbatax e Santa Teresa Gallura. Un sistema integrato che intende valorizzare le vocazioni produttive di ciascun territorio, con particolare attenzione alla cantieristica nautica, alla nautica da diporto e alla logistica marittimo-portuale.

Il partenariato si articolerà lungo due direttrici principali, coordinate da un tavolo tecnico congiunto incaricato di co-progettare, programmare e monitorare le attività formative. La prima riguarda la formazione in ambito logistico: percorsi dedicati alla pianificazione e gestione della supply chain, alle operazioni portuali e terminalistiche, alla multimodalità, alla digitalizzazione dei servizi (Port Community System, Smart Port, automazione) e alla sostenibilità ambientale nella mobilità. La seconda direttrice sarà invece focalizzata sulla cantieristica nautica: progettazione e disegno di imbarcazioni, produzione e allestimento, manutenzione e refitting, fino alla gestione della sicurezza, della qualità e della certificazione dei processi lungo l’intera filiera. Un’attenzione specifica sarà riservata anche alla formazione dedicata agli iscritti agli elenchi della Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment, rafforzando così il legame diretto tra percorsi didattici e mondo operativo.

L’Autorità di Sistema Portuale avrà un ruolo attivo sia nella promozione dell’iniziativa sia nel raccordo istituzionale tra formazione e imprese, favorendo l’inserimento degli allievi in tirocinio e apprendistato di terzo livello. Gli studenti dell’ITS potranno inoltre accedere alle competenze tecniche e tecnologiche maturate nei porti sardi, svolgendo project work direttamente nelle infrastrutture portuali. “Siamo ben lieti di essere parte attiva di questa sinergia, fondamentale per preparare i nostri giovani alle sfide della Blue Economy — afferma Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna — Oggi diamo inizio ad un progetto che avrà una dimensione regionale e interesserà sia le realtà produttive esistenti sia, in particolare, quelle in insediamento. […] Un modo concreto per mettere in pratica la responsabilità sociale che deve caratterizzare l’azione di tutti gli attori coinvolti, tutelando quel patrimonio futuro che i giovani dell’Isola rappresentano”.

Sulla stessa linea Roberto Neroni, Presidente della Fondazione ITS Academy MO.SO.S.: “Questo accordo rappresenta un passaggio strategico per rafforzare il legame tra alta formazione tecnologica e sistema produttivo della portualità e della nautica in Sardegna. Mettiamo a sistema competenze, infrastrutture e fabbisogni reali delle imprese per offrire ai giovani percorsi altamente professionalizzanti e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. La Blue Economy è una straordinaria opportunità di crescita per il territorio e noi vogliamo formarne i protagonisti”. Un’intesa che guarda al futuro dell’Isola, investendo sui giovani e su uno dei settori più strategici per lo sviluppo economico della Sardegna: il mare.