Monday, 23 February 2026

Informazione dal 1999

PoliticaCronacaSportEconomiaCulturaAnnunciGeneraleOlbiachefu

Cronaca, Nera

Olbia, incidente sulla sopraelevata: c’è un ferito

Polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica

Olbia, incidente sulla sopraelevata: c’è un ferito
Olbia, incidente sulla sopraelevata: c’è un ferito
Barbara Curreli

Pubblicato il 23 February 2026 alle 15:30

condividi articolo:

Olbia. Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla sopraelevata che dallo stadio Nespoli porta in via Vittorio Veneto, intorno alle 15.

Per cause in corso di accertamento c'è stato un tamponamento tra un auto e un ciclomore, la dinamica non è chiara e sul posto sono giunte un auto e una moto della Polizia Locale per la gestione del traffico e per i rilievi del caso.

Ferito il conducente del ciclomore che è stato trasferito al Giovanni Paolo II per accertamenti. 

Geolocalizzazione

Bianca

Abbanoa: tutti gli interventi di martedì 24, ecco le comunità della Gallura senz’acqua

Arzachena. L’impianto di potabilizzatore dell’Agnata, al servizio di diversi centri della bassa Gallura compresa la città di Olbia, è interessato in queste settimane da importanti interventi di efficientamento di tutte le se...

Bianca

La ASL Gallura ha il nuovo dirigente: nomina alla scadenza dei supplenti

Olbia. La ASL Gallura ha un nuovo dirigente, la Regione Sardegna ha provveduto alle due nomine per le ASL di Olbia e Cagliari praticamente allo scadere del bimestre. Dopo quasi due mesi senza una guida stabile, le aziende sanitarie di Cagliari e...

Annunci

La Gallura piange la scomparsa di Milena Pisano

Olbia. La Gallura si stringe con profondo cordoglio alla famiglia della dottoressa Milena Pisano, la giovane professionista, esperta di odontoiatria e medicina estetica, prematuramente scomparsa. La dottoressa Pisano originaria di Trinità d&rs...

Bianca

Santa Teresa Gallura, ritorna il premio poesia ‘Lungòni’

Santa Teresa Gallura. Al via la 31esima edizione del 'Premio di poesia gallurese e corsa Lungòni'.Il Premio di poesia gallurese e corsa “Lungòni” è aperto a tutte le opere inedite, mai pubblicate o premiate in al...

Annunci

Olbia dice addio ad Antonio Sciretti

Olbia. È mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 87 anni, Antonio Sciretti. A darne il triste annuncio la moglie Natalina Sini, i figli Enrico, Cinzia con Alessandro, gli adorati nipoti Alessandra e Giorgia, i frat...

Bianca

Arzachena, svelato il nuovo progetto per la scalinata di Santa Lucia

Arzachena. La scalinata di Santa Lucia cambia veste, in attesa di poter ammirare la nuova identità l'amministrazione comunale svela come verrà realizzata e la squadra degli artisti coinvolti. "L'installazione artistica urbana, isp...

Geolocalizzazione