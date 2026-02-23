Olbia, incidente sulla sopraelevata: c’è un ferito

Monday, 23 February 2026
Olbia. Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla sopraelevata che dallo stadio Nespoli porta in via Vittorio Veneto, intorno alle 15.
Per cause in corso di accertamento c'è stato un tamponamento tra un auto e un ciclomore, la dinamica non è chiara e sul posto sono giunte un auto e una moto della Polizia Locale per la gestione del traffico e per i rilievi del caso.
Ferito il conducente del ciclomore che è stato trasferito al Giovanni Paolo II per accertamenti.
