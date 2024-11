Olbia: Raimondo Degortes conquista a Las Vegas l'oro ai campionati mondiali di judo Veteran

Las Vegas. Un’altra grande soddisfazione per Olbia e per la Sardegna arriva dai Campionati Mondiali di Judo Veterans, con Raimondo Degortes che ha riconfermato il suo dominio nella categoria M2 -66 kg, portando a casa il titolo mondiale.

Un successo straordinario che segna una nuova tappa nella carriera di un atleta che continua a dimostrare il suo valore anche nella competizione internazionale.

Degortes ai quarti di finale, ha avuto la meglio sul Kazako Tulegenov, mentre in semifinale ha superato il connazionale Sapishev.

L'apice della sua performance è arrivato nella finale, dove ha sconfitto il Francese Andre Dit Gallas, conquistando così il gradino più alto del podio.

Quella di Degortes non è l'unica medaglia che ha visto trionfare il judo olbiese ai Mondiali: il compagno di squadra Federico Deiana ha ottenuto il titolo di Vice-Campione del Mondo nella categoria M2 -60 kg, un altro importante risultato che testimonia il livello di eccellenza raggiunto dai judoka locali.

Gian Mario Deiana, nella categoria M1 +100 kg, non è riuscito a salire sul podio, ma la sua prestazione lo colloca tra i migliori atleti nel mondo.

Il World Veterans Judo Championships è un evento internazionale organizzato dalla International Judo Federation (IJF), da sempre un pilastro nel panorama sportivo mondiale, impegnata nel promuovere il judo a tutti i livelli e in tutte le età.

Con il suo impegno nella formazione e nell'organizzazione di eventi come i Mondiali Veterans, l'IJF continua a diffondere i valori del judo, come il rispetto, la disciplina contribuendo a mantenere viva la passione per questa arte marziale.

Fondamentale per il successo di Degortes e dei suoi compagni di squadra il supporto del team e dell’assistente Marco Asara.

Il Centro Sportivo Olbia, che segue gli atleti con passione e dedizione, ha commentato con orgoglio i risultati ottenuti, mettendo in evidenza la preparazione e il duro lavoro che hanno portato a questi straordinari traguardi.

Con questo oro, Raimondo Degortes si conferma il migliore al mondo nella sua categoria, un trionfo che non solo rende orgogliosi i suoi compagni di squadra, ma anche la tutta la città di Olbia.