Olbia, pronti a lasciare l'isola con un carico di pietre: scatta il sequestro

Olbia. Nella serata di ieri, durante le consuete ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia - Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una famiglia di turisti provenienti da Merano. La famiglia, composta da due adulti e due bambini, era in partenza per Livorno con un carico insolito: pietre prelevate dalla spiaggia di Bari Sardo.

Il ritrovamento è avvenuto all’interno del bagagliaio dell’auto durante un controllo di routine. Le pietre, raccolte illegalmente, sono state immediatamente confiscate e consegnate alla sezione operativa territoriale dell’Agenzia delle Dogane per le attività d’ufficio.

Le autorità portuali ricordano che la raccolta di sabbia, conchiglie e pietre dalle spiagge sarde è vietata per legge, in quanto danneggia l’ecosistema locale e compromette la bellezza naturale delle coste. Questo atto illegale può comportare sanzioni severe.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e l’Agenzia delle Dogane stanno lavorando insieme per sensibilizzare i turisti sull’importanza di rispettare l’ambiente naturale della Sardegna. Ogni anno, tonnellate di sabbia e pietre vengono illegalmente portate via dalle spiagge dell’isola, causando danni irreparabili agli ecosistemi costieri.

Questo episodio sottolinea l’importanza di informare e educare i turisti sulle normative locali per proteggere le risorse naturali dell’isola. Le autorità portuali continueranno a vigilare attentamente per prevenire e reprimere atti simili, garantendo la salvaguardia del patrimonio naturale della Sardegna.